مبابي يتخطى مولر ويكتب التاريخ في دوري الأبطال بهدفه أمام كايرات 

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه مع ريال مدريد، بعدما قاد الفريق لتسجيل أول أهدافه أمام كايرات ألماتي الكازاخستاني، مساء الثلاثاء، على ملعب الماتي المركزي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وسجّل مبابي هدف التقدم من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد عرقلة الحارس كالمورزا لزميله ماستانتونو داخل المنطقة.

وبهذا الهدف، رفع مبابي رصيده إلى 58 هدفاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز الأسطورة الألمانية توماس مولر (57 هدفاً)، ويصعد إلى المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة القارية.

ويُعد مبابي الهداف الأبرز للريال في النسخة الحالية من البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال مباراتين فقط، حيث كان قد أحرز ثنائية الفوز في الجولة الأولى أمام مارسيليا، التي انتهت بنتيجة (2-1) لصالح الميرنجي.

خطوة جديدة تكرّس مكانة مبابي كأحد أبرز مهاجمي الجيل الحالي، وتفتح أمامه الباب لمطاردة عمالقة القائمة التاريخية وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.