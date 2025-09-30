إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن قائمة الفريق التي تستعد لملاقاة برشلونة الإسباني في قمة الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة معظم عناصر الفريق الأساسية، في حين تواصل غياب الثنائي عثمان ديمبيلي وديزيري دوي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه – ماتفي سافونوف – ماتيس جانجال

خط الدفاع: أشرف حكيمي – لوكاس بيرالدو – إيليا زابارني – لوكاس هيرنانديز – نونو مينديز – إبراهيم مباي – ويليان باتشو

خط الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – لي كانج-إن – سيني مايوولو – وارن زائير إيمري – كوانتن نديجانتو – جواو نيفيز – ريناتو مارين

خط الهجوم: جونكالو راموس – برادلي باركولا

ويطمح باريس سان جيرمان لمواصلة بدايته القوية في البطولة بعدما افتتح مشواره بفوز عريض على أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة، بينما يدخل برشلونة اللقاء منتشيًا بانتصاره على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.