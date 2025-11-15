سي إن إن: مسئولون أمريكيون يسعون لثني ترامب عن استئناف التجارب النووية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مسؤولين كبارا في قطاعي الطاقة والطاقة النووية بالإدارة الأمريكية يخططون لزيارة البيت الأبيض لثني الرئيس دونالد ترامب، عن استئناف تجارب الأسلحة النووية.

ووفقا لمصدرين لم تكشف "سي إن إن" عن هويتهما، هناك مسؤولون داخل إدارة ترامب لا يدعمون استئناف تجارب الأسلحة النووية.

وادعى المصدران أن وزير الطاقة كريس رايت، ووكيل وزارة الطاقة للأمن النووي، مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي براندون ماكدونالد ويليامز، ومسؤولين في المختبرات الوطنية الأمريكية يرون أن فكرة استئناف تجارب الأسلحة النووية، التي أمر بها ترامب، في أكتوبر الماضي، غير معقولة.

وأشارا إلى أن هؤلاء المسؤولين يخططون لزيارة البيت الأبيض في الأيام المقبلة لمشاركة آرائهم وثني ترامب عن أمر استئناف تجارب الأسلحة النووية.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أعلن ترامب، أنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع (البنتاغون) بالبدء فورا باختبار أسلحة بلاده النووية.

وحذّر ترامب، من أن الولايات المتحدة بدأت تفقد تفوقها في سباق التسلح مع روسيا والصين.

وأضاف: "بسبب القوة التدميرية الهائلة للأسلحة النووية كنت أكره امتلاكها، لكن لم يكن أمامي خيار آخر. روسيا في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، ولكن ستكونان متساويتين خلال 5 سنوات".

وعقب تصريح ترامب، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 5 نوفمبر الجاري، تعليماته لأعضاء مجلس الأمن الروسي باتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء التجارب النووية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أجرت آخر تجربة نووية رسمية لها عام 1992 في عهد الرئيس السابق جورج بوش الأب، وحظر الرئيس السابق بيل كلينتون التجارب النووية عام 1996.