• قبل أن تتراجع وتطلق النار باتجاه محيط القرية جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"

توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بأطراف قرية "معرية" التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم (السبت) في أطراف قرية معرية، الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا".

وأوضح رئيس مجلس بلدية عابدين ومعرية، موفق محمود، في تصريح لـ"سانا"، أن "الدورية تسللت بشكل مفاجئ لعشرات الأمتار داخل الأراضي الزراعية المحاذية للحدود، وأطلقت النار باتجاه محيط القرية قبل أن تتراجع".

وذكر رئيس مجلس البلدية، أن التوغل الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات أو أضرار مباشرة، لكنه أشار إلى أن الأمر "أثار حالة من الذعر بين الأهالي".

ولفت إلى أن تلك الاعتداءات "ليست الأولى، إذ شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية استفزازات مماثلة".

وأكد رئيس مجلس البلدية، أن "الأهالي يتمتعون بالوعي والتماسك".

وأضاف أن هناك "تنسيقا دائما مع الجهات المحلية ولجان الرصد لضمان التعامل مع أي خرق محتمل".

وفي 4 أكتوبر الماضي، أفادت قناة "الإخبارية السورية" باعتقال 4 شبان من قرية جملة، بريف درعا، خلال توغل إسرائيلي بمحافظة درعا.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل مناطق في البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).