البرازيل: الرسوم الأمريكية على البن واللحوم والفواكه الاستوائية تبقى عند 40% رغم خفض ترامب لبعض الضرائب

قال نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين، اليوم السبت، إن السلع التي تصدرها بلاده إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك البن واللحوم والفواكه الاستوائية، ستظل خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 40%، رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء بعض ضرائب الاستيراد.

وكان ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، وبشكل مفاجئ، إلغاء الرسوم التي فُرضت في أبريل/نيسان فيما وصفه بـ"يوم التحرير"، في محاولة لتشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز الاقتصاد الأمريكي. وكانت البرازيل آنذاك قد تعرضت لرسوم بنسبة 10%.

لكن في يوليو، فرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 40%، مستشهدا، ضمن أسباب أخرى، بمحاكمة حليفه الرئيس السابق جايير بولسونارو، والتي وصفها بأنها "مطاردة لأسباب سياسية". ومع ذلك استمرت الإجراءات، وفي سبتمبر صدر حكم بسجن بولسونارو لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.

وأوضح ألكمين أن بعض المنتجات، مثل عصير البرتقال، أصبحت رسومها الآن صفرا لأنها لم تكن ضمن فئة الـ40% الإضافية، غير أن تلك الرسوم لا تزال مفروضة على منتجات تشمل البن واللحوم والفواكه الاستوائية مثل المانجو والأناناس.

ورحب نائب الرئيس بقرار ترامب الأخير ووصفه بأنه "إيجابي" و"خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه أكد أن هناك "تشوها يجب تصحيحه".

وأضاف ألكمين للصحفيين في برازيليا: "الجميع حصل على خفض بنسبة 10%، لكن في حالة البرازيل، التي كانت رسومها 50%، انتهى بنا الأمر عند 40%، وهو مستوى مرتفع للغاية".