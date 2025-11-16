بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط

• بما في ذلك اتفاق غزة وبرنامج إيران النووي وتعزيز الاستقرار في سوريا، خلال اتصال هاتفي جرى بين الطرفين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين (الرئاسة الروسية) في بيان، إن الاتصال شهد "تبادلا مفصلا للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات الأخيرة في قطاع غزة في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين (الأسرى) الجاري تنفيذه".

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وبحسب الكرملين، بحث الطرفان: "الوضع المتعلق ببرنامج إيران النووي، والقضايا المرتبطة بتعزيز الاستقرار في سوريا".

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

من جانبه، أعلن مكتب نتنياهو، أن بوتين، أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يأتي في أعقاب سلسلة من محادثات سابقة تناولت قضايا إقليمية مختلفة.

ولم يقدم مكتب نتنياهو تفاصيل إضافية بشأن مضمون النقاش بين الطرفين.