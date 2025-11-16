الآلاف يتظاهرون في بروكسل للمطالبة بفرض حصار عسكري شامل على إسرائيل

احتشد آلاف الأشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، احتجاجًا على مواصلة إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار بهجماتها على قطاع غزة، مطالبين بفرض حصار عسكري شامل عليها.

وذكر مراسل الأناضول، أن آلاف المحتجين اجتمعوا في محطة قطارات ببروكسل، مطالبين بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورًا.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، وساروا في وقت لاحق نحو ساحة "جان ري" القريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

كما طالب المشاركون في الفعالية بفرض حصار عسكري شامل على إسرائيل.

ورفعوا لافتات تحمل عبارات من قبيل "استهداف المدنيين ليس دفاعًا مشروعًا عن النفس، قولوا لا للإبادة الجماعية!"، و"مقاومة حتى التحرير!"، و"انهضوا من أجل فلسطين"!.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة على غزة، استمرت عامين وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيدا وما يزيد على 170 ألف جريح فلسطيني.