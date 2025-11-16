زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن بلاده تعمل على استئناف عمليات تبادل الأسرى مع روسيا، في خطوة قد تفضي إلى عودة 1200 أسير أوكراني إلى وطنهم.

وقال زيلينسكي، عبر منصة إكس، "نحن... نعول على استئناف تبادل أسرى الحرب. تعقد حاليا العديد من الاجتماعات والمفاوضات والاتصالات لضمان ذلك".

وجاء تصريح زيلينسكي بعدما أعلن أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أمس السبت، عن إحراز تقدم في المفاوضات، وأنه أجرى مشاورات بوساطة تركية وإماراتية بشأن استئناف عمليات التبادل.

وقال عمروف إن الطرفين اتفقا على تفعيل اتفاقيات تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها في إسطنبول للإفراج عن 1200 جندي أوكراني.

ولم يصدر تعليق فوري من موسكو بشأن هذا الإعلان.

وتشير اتفاقيات إسطنبول إلى بروتوكولات تبادل الأسرى التي وضعت بوساطة تركية في عام 2022، والتي وضعت قواعد لعمليات تبادل واسعة ومنسقة. ومنذ ذلك الحين، تبادلت روسيا وأوكرانيا عمليات تبادل لآلاف الأسرى، وإن كانت عمليات متقطعة.

وأعلن عمروف عن عقد مشاورات فنية قريبا لاستكمال التفاصيل الإجرائية والتنظيمية، معربا عن أمله في أن يتمكن الأسرى الأوكرانيون العائدون من "الاحتفال برأس السنة الجديدة وعيد الميلاد في منازلهم ووسط عائلاتهم".

وفي تطورات أخرى، تعرضت البنية التحتية للطاقة لأضرار جراء غارات للطائرات المسيرة الروسية خلال الليل في منطقة أوديسا في أوكرانيا، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا. وكانت محطة للطاقة الشمسية من بين المواقع المتضررة.

وتحاول أوكرانيا بصعوبة شديدة صد الهجمات الجوية الروسية المتواصلة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال الرئيس الأوكراني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن روسيا أطلقت نحو ألف طائرة مسيرة هجومية، ونحو 980 قنبلة جوية موجهة، و36 صاروخا من طرز مختلفة على أوكرانيا خلال أسبوع واحد.

وأضاف زيلينسكي أن أعمال الترميم جارية حاليا في خاركيف والمنطقة، وكذلك في منطقتي أوديسا ودنيبروبيتروفسك، عقب الضربات الروسية، وأن فرق الإنقاذ عملت في منطقتي سومي وتشيرنيهيف.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن زيلينسكي قوله "بشكل عام، أطلق الروس الليلة الماضية أكثر من 170 طائرة مسيرة ضد أوكرانيا، كان نصفها على الأقل من طراز شاهد. وخلال هذا الأسبوع، أطلق الروس نحو ألف طائرة مسيرة هجومية، ونحو 980 قنبلة جوية موجهة، و36 صاروخا من طرز مختلفة ضد شعبنا".

وأكد زيلينسكي أن كل ليلة تتطلب منظومة دفاع جوي متعددة المكونات، تشمل أنظمة الدفاع الجوي، والطيران الحربي، ومجموعات إطلاق النيران المتنقلة، وطائرات مسيرة اعتراضية.

وأضاف زيلينسكي "نعمل بنشاط مع شركائنا على كل من هذه المكونات لتعزيز حماية أوكرانيا. وقد أعددنا اتفاقات جديدة وقوية مع أوروبا لتعزيز دفاعنا الجوي، وقدرتنا على الصمود، ودبلوماسيتنا بشكل كبير".

وعلى خط المواجهة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها سيطرت على قريتين في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

وصعد قام الجيش الروسي الأكبر حجما والأفضل تجهيزا من هجماته، الأمر الذي وضع الجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص في القوات تحت ضغط شديد. وقال مسئولون أوكرانيون في سبتمبر إن طول خط الجبهة وصل إلى نحو 1250 كيلومترا (800 ميل).

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم إن القوات الأوكرانية قصفت مصفاة نفط رئيسية في منطقة سامارا الروسية، إلى جانب مستودع لتخزين الطائرات المسيرة في منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا جزئيا. ولم يؤكد المسؤولون الروس الهجمات على الفور.



