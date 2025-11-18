ميرتس وماكرون يقودان قمة في برلين حول الاستقلال الرقمي الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزراء من دول الاتحاد الأوروبي، وقادة أعمال في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تقليص اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا غير الأوروبية.

وتستضيف قمة السيادة الرقمية الأوروبية وفودا من 23 دولة، ومن المقرر أن يلقي ميرتس وماكرون الكلمتين الرئيسيتين في القمة.

ومن المتوقع صدور عدة إعلانات تتعلق بالتعاون والاستثمارات من قبل شركات ألمانية وفرنسية في مجالات تشمل البنية التحتية الحاسوبية والتكنولوجيا الكمومية والرعاية الصحية والدفاع والطائرات المسيّرة، وفقا لمصادر حكومية في برلين.

وتركز القمة بشكل أساسي على الحوسبة السحابية وكيفية تطوير أوروبا لبنية تحتية آمنة خاصة بها لتخزين بيانات الحكومات والشركات.

وتسيطر حاليا شركات أمريكية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل على سوق الحوسبة السحابية. كما ستتناول القمة أيضا استخدام البرمجيات في الهيئات الحكومية والإدارة العامة.