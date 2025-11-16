القيادة المركزية الأمريكية: إيران تحتجز سفينة تجارية في مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأحد، أن إيران احتجزت سفينة تجارية كانت تبحر في المياه الدولية بمضيق هرمز.

وأشارت القيادة المركزية، في بيان مكتوب، إلى أن الحرس الثوري الإيراني تدخل بمروحية واحتجز السفينة التجارية "إم/ في تالارا" التي ترفع علم جزر مارشال.

ولفتت إلى أن السفينة سُحبت لاحقا إلى المياه الإقليمية الإيرانية واحتُجزت.

وأضافت: "استخدام إيران للقوة العسكرية للتدخل في سفينة تجارية والاستيلاء عليها في المياه الدولية يُعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ويقوض حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة".

وكانت السفينة "تالارا" في طريقها من الإمارات العربية المتحدة إلى سنغافورة.

يذكر أن إيران احتجزت أيضا، الجمعة، ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال خلال مرورها من مضيق هرمز.



