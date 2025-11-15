مباحثات بين بوتين ولوكاشينكو حول الشراكة والقضايا العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية الراهنة.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو"، حسب وكالة "سبوتنك" للأنباء الروسية.

وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقبلة في بيشكيك (عاصمة قيرجيزستان)، والاجتماع التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة نهاية العام في سانت بطرسبورج".

وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع.