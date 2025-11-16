مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض ضخم لضم أردا جولر من ريال مدريد

يستعد نادي مانشستر سيتي لتقديم عرض مالي كبير للتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد الشاب أردا جولر، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

ونجح اللاعب التركي البالغ من العمر 20 عامًا في حجز مكان أساسي داخل تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم، بعدما شارك في جميع المباريات الـ12 بالدوري الإسباني، مسجلاً ثلاثة أهداف ومقدماً خمس تمريرات حاسمة.

وبحسب موقع Fichajes، فإن تألق جولر جذب اهتمام مانشستر سيتي، حيث يخطط النادي لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون يورو لضم اللاعب إلى ملعب الاتحاد.

ويمتلك سيتي بالفعل لاعبين قادرين على أداء دور صناعة اللعب مثل فيل فودين وريان شرقي، إلا أن جولر أثبت قدرته على التألق في مركز أعمق تحت قيادة تشابي ألونسو هذا الموسم.