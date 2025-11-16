في زمن ما قبل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، حُرم منتخب أيرلندا من بطاقة تأهل ربما كانت مستحقة إلى نهائيات كأس العالم قبل نحو 16 عاما، وذلك بعدما خاض دور المُلحق ضد فرنسا، ليتأهل الديوك بطريقة مثيرة للجدل.

المنتخب الفرنسي مرة بفترة غير مستقرة بنهاية عهد جيل تاريخي حقق لقب مونديال 1998 ويورو 2000، ولم يعد منه إلا أطلال بينما لم تكتمل عملية تسليم الراية لجيل آخر بنجوم آخرين مثل بنزيما ورفاقه.

وفي نوفمبر 2009 لعب منتخب أيرلندا مباراة المُلحق الأوروبي، وهو أيضا يضم جيلا جيدا من اللاعبين على غرار المهاجم دامين داف، والمدافع جون أوشيه والحارس شاي جيفن، وبالتأكيد المهاجم القائد روبي كين.

ورغم صدمة أيرلندا في الخسارة على ملعبها ذهابا 1-0 بهدف نيكولاس أنيلكا، لكن كين سجل هدفا في ملعب فرنسا ليعادل الهزيمة ذهابا، ويلجأ المنتخبان إلى الأوقات الإضافية.

لكن وبطريقة غير شرعية سجل منتخب فرنسا هدفا ثانيا تم احتسابه بعدما قام النجم تييري هنري بلمس الكرة بيده عن عمد حتى لا يفتقد السيطرة عليها، قبل أن يرسل كرة عرضية تابعها المدافع ويليام جالاس في الشباك.

واعترف هنري لاحقا للمدافع الأيرلندي ريتشارد دن، بأنه بالفعل لمس الكرة بيده، لكن الكرة احتسبت هدفا وصعدت فرنسا لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا ليعاقبها القدر بخسارة من الدور الأول، وخروج من المجموعة، بنقطة وحيدة في المركز الأخير.

منذ ذلك الحين لم تقترب أيرلندا كثيرا من التأهل إلى نهائيات كأس العالم في 3 نسخ لاحقة، 2014 و2018 و2022، حيث أدارت التصفيات ظهرها أكثر من مرة للمنتخب ذو القميص الأخضر.

ريمونتادا مجنونة

وفي نسخة 2026، بات المنتخب الأيرلندي قريبا هذه المرة من التأهل بخوضه دور الملحق، بعد سيناريو درامي تفوق فيه بريمونتادا مثيرة على المجر 3-2، وفي عقر دار منافسه.

تأهل لم يكن في مخيلة أكثر المتفائلين من الجماهير الأيرلندية، لكن الفوز على البرتغال كان بمثابة الوقود الي أطلق قطار الانتصارات والرغبة في القتال من أجل التأهل حتى ولو جاء بهذا السيناريو الصعب.

ويدين المنتخب الأيرلندي بالفضل كل الفضل، للاعبه تروي باروت، الذي لم يكتف بتسجيل هدفين في البرتغال، لكنه أيضا أحرز ثلاثية الفوز الدرامي على المجر.

تاريخيا تأهل منتخب أيرلندا للمونديال 3 مرات، حيث كان أفضل إنجازاته في نسخة 1990 بالوصول لدور الثمانية، بينما وصل لدور الـ16 في النسخة التالية بالولايات المتحدة، وهو نفس ما وصل إليه أيضا في 2002 بكوريا واليابان.