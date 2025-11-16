قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن محور «تنمية وتعميق المهارات الرقمية ورعاية الابتكار» والذي يأتي في إطار تنفيذ سياسة «مصر الرقمية» خلال العام الحالي، شهد إطلاق مسابقة «ديجيتوبيا» خلال فصل الصيف؛ بهدف اكتشاف وتمكين المواهب الرقمية الشابة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية والأمن السيبراني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، على هامش افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «كايرو آي سي تي» أن المسابقة لاقت إقبالا كبيرا بمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق من عمر 10 إلى 35 عاما.

وذكر أن من المقرر إعلان النتائج النهائية 29 نوفمبر الجاري، بجوائز قيمة تصل إلى 13.5 مليون جنيه، والجائزة الكبرى بقيمة مليون جنيه.

كما لفت إلى إطلاق منصة «مهارة تك» للتعلم الرقمي، والتي حازت على جائزة اليونسكو، وتوفر حاليا 1700 ساعة من المحاضرات المتخصصة، ويستفيد منها أكثر من 285 ألف مستخدم، بالإضافة إلى ذلك، تواصل «جامعة مصر للمعلوماتية» تأهيل كوادر متخصصة، بعد أن خرجت هذا العام أول دفعة من ثلاث كليات.

وأشار إلى إطلاق تطبيق «كتاب» بداية العام بالتعاون مع وزارة الثقافة، وكذلك منصة «الخطاب الديني» منذ شهرين بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأكد أن الوزارة تستهدف 800 ألف متدرب هذا العام، مضيفا أن قيمة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصلت إلى 7.4 مليار دولار هذا العام، مع تحقيق نسبة نمو بلغت 14%، ومساهمته بنسبة 6% في الناتج القومي الإجمالي.

وأشار إلى وقوع مصر ضمن الشريحة «أ» في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي الصادر عن البنك المركزي.