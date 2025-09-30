قال الدكتور شريف فاروق، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير والأماكن الأثرية الأخرى غرضها "ثقافي اجتماعي" بالأساس، وليست مشروعًا تجاريًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن في إدارة هذه المواقع عبر شراكات مدروسة مع شركات من القطاع الخاص.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON E، مساء الإثنين، أن الرئيس وجّه بإعداد مخطط عام للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، يمتد من مطار سفنكس وحتى صحراء سقارة ودهشور. موضحًا أن وزارة الإسكان اختارت إحدى شركات التخطيط لتولي المهمة.

واستطرد على حديثه السابق: "طالعنا النتائج الأولية للتخطيط وأبدينا ملاحظاتنا.. والعمل سيظل مستمرًا، وأتمنى أن يشيع نظام التخطيط العام في مختلف الملفات".

وأشار إلى تحرك الدولة لتطوير منطقة "نزلة السمان"، مؤكدًا أن الوزارة ترحب بأفكار ومقترحات واستثمارات أهالي المنطقة، الذين شكّلوا بالفعل كيانات للتواصل مع الجهات المعنية.

وفيما يخص تطوير منطقة أهرامات الجيزة، شدد الوزير على أنها ليست مجرد مكان للترفيه أو "فسحة للسائح"، بل موقع أثري أصيل يجب الحفاظ على طابعه وقيمته، مؤكدًا: "لن يتم رصف طرق مجددًا داخل منطقة الهرم.. ومن غير المقبول الدخول بالسيارة إلى هذه المنطقة".

وحول أزمة الخيول والجمال، أوضح فاروق أن الدولة تستهدف تقديم تجربة سياحية "محترمة"، مع الحفاظ على أرزاق العاملين في هذا المجال، مضيفًا: "مش هدفنا قطع عيش حد، وتم جمع أصحاب الخيول في تمركزات واضحة، والتمسنا رد فعل إيجابي للغاية عن هذا النظام".