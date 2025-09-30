قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ملف المياه يحظى بأولوية قصوى بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما مشروعات المياه والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى الريف المصري.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بنهاية العام، موضحا أنها سترفع نسبة تغطية المياه النقية إلى 99%، ونسبة تغطية الصرف الصحي إلى حوالي 70%.

وأضاف أن هذه الجهود تتكامل مع الدور المستمر لوزارة الإسكان، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، التي تتولى أعمال التشغيل والصيانة الدورية للشبكات.

لفت إلى «الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي» يعد الجهاز الرقابي المسئول عن متابعة أداء جميع الشركات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى تولي مسئولية إجراء جميع الاختبارات اللازمة لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى وجود «مشروعات عملاقة» في المدن الجديدة لإمداد المناطق الحديثة بشبكات المياه ومحطات التحلية، بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي والري، مؤكدا أن الوزارة رصدت «استثمارات ضخمة»؛ بهدف تحقيق «تغطية كاملة» على مستوى المدن القديمة والمحافظات أو المدن الجديدة.