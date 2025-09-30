وزير الخارجية الأسبق: غياب مسار سياسي بجدول زمني لتطبيق حل الدولتين يحمل جوانب إيجابية وسلبية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن ملف "نزع سلاح حماس" سيكون العامل الحاسم في نتائج اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم، موضحًا أن ترامب قد يطالب ببعض التعديلات "غير الجوهرية" على بنود الخطة الأمريكية.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، مساء الإثنين، أن غياب مسار سياسي يتضمن جدولًا زمنيًا للوصول إلى حل الدولتين يُعد قرارًا "إيجابيًا سلبيًا"، موضحًا أن إيجابيته تكمن في تجنّب رفض نتنياهو للمفاوضات، فيما يظل سلبيًا لغياب رؤية واضحة للحل، لكنه في النهاية "طرح جيد يؤسس للخطوات القادمة".

وتابع العرابي أن حماس لم تُعلن حتى الآن موقفها من المقترح الأمريكي، واصفًا صمتها بأنه "موقف حكيم" في انتظار ما ستسفر عنه المباحثات، مشيرا إلى أنه إذا وُجدت رؤية سياسية وآلية تنفيذية تضمن قيام كيان فلسطيني، قد توافق حماس على تسليم السلاح مقابل "الخروج الآمن".

ولفت إلى أن ارتباط حماس بتوجهات إيران، وسعي طهران لاستغلالها كورقة ضغط على واشنطن بعد إعادة فرض العقوبات، قد يجعل الحركة ترفض أي اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد العرابي أن السيناريو "الرومانسي المثالي"، المتمثل في قبول إسرائيل بالإدارة المدنية الفلسطينية، ودخول المساعدات، ووجود قوة عربية-إسلامية لحفظ الأمن، بما يدفع حماس للموافقة على نزع السلاح والتحول إلى فصيل سياسي داخل منظمة التحرير، هو أمر "غير ممكن الحدوث".

وأوضح أن حماس لا تستطيع أن تقول "لا" صراحة، لكن إخلاء الأرض من أي قوة عسكرية فلسطينية دون ضمانات حقيقية سيجعلها عرضة للأطماع الأمريكية والإسرائيلية، ويفتح الطريق لإعادة طرح مشروع "ريفيرا الشرق الأوسط".

وشدد وزير الخارجية الأسبق على رفض مصر القاطع لملف التهجير، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية "أرض وشعب"، وأن القاهرة تعمل على تنفيذ مخطط إعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.