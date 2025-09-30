 أمين التعاون الخليجي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب بقطاع غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 10:40 ص القاهرة
أمين التعاون الخليجي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب بقطاع غزة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 9:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 9:44 ص

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالخطة التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب والمتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أي جهد دولي يهدف إلى إنهاء الأزمة ووضع حد للكارثة الإنسانية بقطاع غزة يستحق الإشادة والتفاعل معه والإسهام فيه.

وأكَّد البديوي - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أن وقف إطلاق النار ورفع القيود بشكل مباشر وسريع عن إيصال المساعدات، ومنع تهجير السكان من القطاع وحمايتهم يشكل أولويات ينبغي أن تكون في صلب أي تحرك دولي مسئول، مشددًا على أن نجاح أي مبادرة مرهون بجدية التنفيذ، وضمان حماية المدنيين، وتوفير الظروف الملائمة للاستقرار.

وأشار إلى أن مجلس التعاون ينظر بإيجابية إلى الخطوات المقترحة، التي يمكن أن تسهم في التمهيد لمسار حقيقي عادل يضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح البديوي استعداد مجلس التعاون التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم كل جهد يُسهم في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، وبلورة حل يحفظ جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، من منطلق حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

