قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان

• في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مركبة في بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر 2024.

وأفادت وكالة أنباء لبنان، بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه، استهدفت سيارة في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل، دون الإشارة لوقوع إصابات.

يأتي ذلك في إطار خروقات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي أنهى عدوانا بدأته تل أبيب على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

والخميس، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، تسجيل أكثر من 10 آلاف انتهاك جوي وبري داخل الأراضي اللبنانية منذ سريان الاتفاق.

كما احتلت إسرائيل خلال أشهر الحرب 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها تنصلت من التزاماتها، فيما تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.