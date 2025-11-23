قال برنامج الأغذية العالمي، إن الإمدادات الغذائية تتدفق إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، لكنها لا تغطي الاحتياجات الإنسانية الضخمة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة شهاب، اليوم الأحد، أنّ الأمطار الغزيرة تسببت في تلف وانجراف بعض المواد الغذائية المخزنة لدى الأسر، ما يفاقم صعوبة تأمين الغذاء مع حلول فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار، تم إدخال 40 ألف طن من المساعدات الغذائية، لكنها وصلت فقط إلى حوالي 530 ألف شخص من أصل 1.6 مليون بحاجة للمساعدات.

وأوضح أنه على الرغم من تحسن الأسواق، إلا أن أسعار المواد الغذائية ما زالت مرتفعة جدًا، حيث تكلف الدجاجة الواحدة 25 دولارًا، ما يجعل العديد من الأسر تعتمد كليًا على المساعدات.

ونوه بأن بعض الأمهات تمنع أطفالها من رؤية السوق لتجنب الإحباط أمام نقص قدرتهم على الشراء، مؤكدة الحاجة لمواصلة الدعم لضمان صحة وتغذية الأسر في غزة.