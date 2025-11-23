 الدجاجة بـ25 دولارا.. برنامج الأغذية العالمي يوثق استمرار مأساة غزة وحاجتها للمساعدات - بوابة الشروق
الأحد 23 نوفمبر 2025 2:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

الدجاجة بـ25 دولارا.. برنامج الأغذية العالمي يوثق استمرار مأساة غزة وحاجتها للمساعدات


نشر في: الأحد 23 نوفمبر 2025 - 1:31 م | آخر تحديث: الأحد 23 نوفمبر 2025 - 1:31 م

قال برنامج الأغذية العالمي، إن الإمدادات الغذائية تتدفق إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، لكنها لا تغطي الاحتياجات الإنسانية الضخمة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة شهاب، اليوم الأحد، أنّ الأمطار الغزيرة تسببت في تلف وانجراف بعض المواد الغذائية المخزنة لدى الأسر، ما يفاقم صعوبة تأمين الغذاء مع حلول فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار، تم إدخال 40 ألف طن من المساعدات الغذائية، لكنها وصلت فقط إلى حوالي 530 ألف شخص من أصل 1.6 مليون بحاجة للمساعدات.

وأوضح أنه على الرغم من تحسن الأسواق، إلا أن أسعار المواد الغذائية ما زالت مرتفعة جدًا، حيث تكلف الدجاجة الواحدة 25 دولارًا، ما يجعل العديد من الأسر تعتمد كليًا على المساعدات.

ونوه بأن بعض الأمهات تمنع أطفالها من رؤية السوق لتجنب الإحباط أمام نقص قدرتهم على الشراء، مؤكدة الحاجة لمواصلة الدعم لضمان صحة وتغذية الأسر في غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك