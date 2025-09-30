 عادل مصطفى: لا أحد مقصر في الأهلي.. والفوز على الزمالك أعاد الثقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 10:20 ص القاهرة
عادل مصطفى: لا أحد مقصر في الأهلي.. والفوز على الزمالك أعاد الثقة

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 9:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 10:02 ص

أكد عادل مصطفى، المدرب العام للأهلي، أن فريقه استحق الفوز على الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحاته لقناة الأهلي: "أهنئ جماهير الأهلي، سعيد بهذا الفوز لأنه يجعل الجماهير تعرف أن اللاعبين يشعرون بهم".

وأضاف: "لا أحد يقصر منذ يومنا الأول. اللاعبون يحاولون تقديم أفضل ما لديهم".

وأوضح: "بدأنا نعمل بشكل أفضل على ما تحدثنا عنه في المحاضرة، وبدأنا نستغل الجزئيات التي كنا نستهدفها".

وأنهى: "هذه المباراة أهميتها في استعادة اللاعبين لثقتهم والبناء عليها. فارق النقاط لا يعنيني لأنني يجب أن أفوز بكل مبارياتي أولا ثم أنظر للمنافسين".


