أكد عادل مصطفى، المدرب العام للأهلي، أن فريقه استحق الفوز على الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحاته لقناة الأهلي: "أهنئ جماهير الأهلي، سعيد بهذا الفوز لأنه يجعل الجماهير تعرف أن اللاعبين يشعرون بهم".

وأضاف: "لا أحد يقصر منذ يومنا الأول. اللاعبون يحاولون تقديم أفضل ما لديهم".

وأوضح: "بدأنا نعمل بشكل أفضل على ما تحدثنا عنه في المحاضرة، وبدأنا نستغل الجزئيات التي كنا نستهدفها".

وأنهى: "هذه المباراة أهميتها في استعادة اللاعبين لثقتهم والبناء عليها. فارق النقاط لا يعنيني لأنني يجب أن أفوز بكل مبارياتي أولا ثم أنظر للمنافسين".