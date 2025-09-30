استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم سيدة حامل، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، مضيفة أن 6 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، أن 6 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح، إثر قصف الاحتلال لمنزل في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال تشن غارات جوية متواصلة تستهدف المناطق الغربية من المدينة، كما تطلق آليات الاحتلال النار صوب منتظري المساعدات قرب نقطة "نتساريم" وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 66,055 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 168,346 آخرين، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.