الخميس 18 سبتمبر 2025 1:56 ص القاهرة
صلاح يقتحم قائمة العظماء العشرة في دوري أبطال أوروبا

محمد ثابت
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 12:41 ص | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 12:41 ص

سطّر النجم المصري محمد صلاح فصلًا جديدًا في مسيرته التاريخية، بعدما اقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ليؤكد مكانته بين عظماء اللعبة.

وانفرد صلاح بالمركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة، متجاوزًا أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري، بعدما أحرز هدفه الـ52 في البطولة خلال مواجهة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، في افتتاح مرحلة المجموعات.

وسجّل "الملك المصري" 46 هدفًا بقميص ليفربول منذ انضمامه إلى صفوفه، بينما جاءت أول خمسة أهداف أوروبية له بقميص بازل السويسري، إلى جانب هدف وحيد مع روما الإيطالي، ليكتمل رصيده المذهل في أمجد الكؤوس الأوروبية.


