ياسمين الخطيب تعلّق على توبة سما المصري: الدين علاقة خاصة لا وسيلة للشهرة والترند

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب الجدل خلال حلقة برنامجها «مساء الياسمين» على قناة الشمس، بعد حديثها عن الفنانة سما المصري.

وقالت الخطيب إنها كانت تعتقد أن سما «تراجعت عن أسلوبها السابق»، لكنها رأت أن ما حدث «مجرد محاولة للعودة للأضواء بغطاء ديني»، وفق تعبيرها.

وأوضحت أن تصوير الصلوات والزيارات الدينية «لم يعد يعبر عن التوبة بقدر ما أصبح وسيلة للظهور والانتشار»، مؤكدة أن «الدعاء علاقة خاصة بين الإنسان وربه ولا ينبغي تحويله إلى مادة للتصوير أو الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضافت الخطيب أنها استمعت إلى رأي أحد المتعاملين مع سما الذي وصفها بأنها «راقصة»، معتبرة أن ما يثار حول «توبتها» يتكرر بين الحين والآخر، وأن «الحجاب تحول إلى وسيلة لاستعادة الشهرة».

واختتمت حديثها قائلة: «افعلوا ما تشاؤون بعيدًا عن الدين، فالدين ليس وسيلة للشهرة أو الترند».