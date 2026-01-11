تضارب الأنباء حول ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت قوى الإطار التنسيقي الشيعي في العراق أن أجواءً إيجابية ومؤشرات متقدمة شهدتها اجتماعات الإطار التنسيقي التي عُقدت مساء اليوم السبت لبحث ملف تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر بيان لقوى الإطار التنسيقي أن الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب محسن المندلاوي لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة.

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد "أجواءً إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد روجت مساء اليوم السبت أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي رشحت زعيم حزب الدعوة الإسلامية رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد تنازل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عن تولي المنصب لصالح المالكي.

لكن مصادر في كتلة الإعمار والبناء بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني نفت أنباء ترشيح نوري المالكي، وأن موضوع تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية داخل البيت الشيعي "لم يحسم حتى الآن، وأن الأخبار المتداولة بشأن ترشيح الإطار التنسيقي للمالكي غير صحيحة، وتهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية".

كما ذكرت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم ينسحب، وائتلاف الإعمار والتنمية متمسك بترشيحه لولاية ثانية.