تقرير:هولندا تعرب عن قلقها إزاء الوضع في حلب السورية

أعربت وزارة الخارجية الهولندية عن قلقها إزاء الوضع في حلب السورية، ودعت الأطراف إلى الحوار من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومنع عودة ظهور داعش.

نقل موقع"رووداو" الكردي اليوم السبت عن الوزارة قولها إن "هولندا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار أعمال العنف في حلب، وتراقب الوضع من كثب".

وأضافت الوزارة أنها"ترحب بوقف إطلاق النار المؤقت، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومواصلة الحوار "، مؤكدة أن " تحقيق الاستقرار في سوريا ذو أهمية قصوى، بما في ذلك منع عودة ظهور داعش في سوريا".

ووفقا لما اورده موقع"رووداو" شنَ الجيش العربي السوري هجوماً يوم الثلاثاء الماضي على الأحياء الكردية في مدينة حلب، وتصدت له قوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في تلك الأحياء.

وفقاً لوكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، نزح ما بين 140 إلى 180 ألف شخص، وقُتل نحو 30 شخصاً، بينهم مدنيون، وأصيب العشرات. بحسب "رووداو".