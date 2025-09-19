لأوّل مرة منذ اندلاع الحرب على غزة، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم الجمعة، أن أحزاب المعارضة حصلت على 61 مقعدًا، ما يتيح لها تشكيل حكومة من دون الحاجة إلى دعم الأحزاب العربية.

وبيّن الاستطلاع أن كتلة الائتلاف الحاكم تراجعت إلى 49 مقعدًا، في ظل تصاعد العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة، وبعد خطاب «سبارتا» الذي ألقاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي حذّر فيه من العزلة الدولية وأثار تقلبات في سوق الأسهم.

وأشار الاستطلاع إلى أن الأحزاب الصغيرة، القريبة من عتبة الحسم، قد تحدّد مصير الانتخابات المقبلة. فبينما تجاوز حزب «أزرق أبيض» بقيادة بيني جانتس عتبة الحسم هذا الأسبوع، عاد حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش إلى ما دونها.

وأظهرت النتائج أيضًا تراجع حزب نفتالي بينيت إلى 20 مقعدًا بعد خسارته ثلاثة مقاعد، في حين حافظ حزب غادي آيزنكوت «يَشار مع آيزنكوت» على تسعة مقاعد.

كذلك كشف الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين (52%) لا يثقون ببنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة (40% منهم لا يثقون به إطلاقًا)، بينما يثق به 44%، ولم يحدد 4% موقفهم. وداخل معسكر الائتلاف، عبّر 91% من ناخبيه عن ثقتهم بنتنياهو (61% منهم يثقون به كثيرًا)، مقابل 85% من ناخبي المعارضة الذين قالوا إنهم لا يثقون به (70% منهم لا يثقون به إطلاقًا).

وبحسب سيناريو تنافس حزبين جديدين في الانتخابات القادمة—حزب «بينيت 2026» وحزب «يَشار» بقيادة غادي آيزنكوت—مع بقاء باقي الأحزاب دون تغيير، جاءت النتائج المتوقعة كالآتي:

الليكود: 25 مقعدًا

بينيت: 20

الديمقراطيون: 11

إسرائيل بيتنا: 10

يَشار (آيزنكوت): 9

شاس: 8

أوتسما يهوديت: 8

يهدوت هتوراة: 8

يش عتيد: 7

العربية الموحدة: 5

حداش–تاعل: 5

أزرق أبيض: 4

الصهيونية الدينية: دون الحسم

وبذلك يحصل ائتلاف نتنياهو على 49 مقعدًا، مقابل 61 مقعدًا لكتلة المعارضة – بينيت – آيزنكوت، فيما تحوز الأحزاب العربية 10 مقاعد.