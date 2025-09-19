أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر والسعودية خلال الفترة الماضية، مشددا في الوقت ذاته أن «التهديدات في المنطقة تدفعنا للحديث أكثر فيما يخص قضايا الأمن، ويجب أن نعزز أكثر التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمن المشترك».

وأشار خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر» إلى تعاون تركيا مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية، لافتا إلى أن أنقرة تواصل لقاءاتها مع القاهرة في هذا الإطار.

ووصف العلاقات المصرية التركية، بأنها «على المستوى الأفضل في التاريخ الحديث»، مشيرا إلى أن البلدين قادران الآن على مناقشة جميع الملفات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى فلسطين وسوريا، بأريحية تامة، مؤكدا أن علاقات الأخوة كانت «على أشدها» بين الشعبين.

وأثنى على التعاون الاستخباري «الجيد جدًا» بين البلدين، إلى جانب العلاقات الاقتصادية التي شهدت نمو التبادل التجاري الذي وصل إلى 9 مليارات دولار، مع رغبة مشتركة للوصول به إلى 15 مليار دولار.

وشدد أن رجال الأعمال الأتراك يحبون الاستثمار في مصر، مشيرا إلى توفيرهم لـ 100 فرصة عمل داخل مصر.

واعتبر أن الخلافات السابقة كانت نابعة من «العتاب الناتج عن الحب»، مضيفا أن :«بعض ما شهدناه من توترات في السابق، إنما كان منبعه حب الدولتين لبعضهما البعض، فالعتاب إنما يتولد من المحبة، لكن موقف قادة الدولتين المتبصر والحكيم تجاوز هذه المراحل، والعلاقات اليوم آخذة في منحى جيد للغاية، الدولتان بدأت تكتشفان معا حجم القوة والتعاون إذا جمعنا قدراتنا معا».