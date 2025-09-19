تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن تفاصيل أحد أخطر المشاهد التي قامت بتصويرها في فيلمها الجديد «درويش»، والذي شهد عبورها بين مبنيين على ارتفاع شاهق ليلا، مشيدة في الوقت نفسه باللياقة والجرأة لزميلتها الفنانة تارا عماد.

ووصفت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» زميلتها الفنانة تارا عماد بأنها «انتحارية»، قائلة: «تارا في الأكشن انتحارية جدًا، مش فاهمة ليه! أنا بجد أُحييها».

وأشارت إلى أن «تارا» استطاعت أن تظل ساعات طويلة معلقة بالأسلاك «الواير» أثناء التدريبات والتصوير.

وأوضحت أن رؤيتها لشجاعة تارا كانت الدافع الرئيسي لتتغلب على خوفها أثناء تصوير مشهدها، قائلة: «اللي كسفني إنها كانت من الصبح 16 ساعة متعلقة بالواير في البروفات قبل التصوير وتقفز من أدوار عالية وتفتح حوض، وتقوم بحركات صعبة، فأنا اتشجعت جدًا بعد أن شاهدتها».

وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها، مشيرة إلى أنها كانت تقف حافية القدمين على سطح مائل على ارتفاع كبير.

وأضافت أن رؤية تارا عماد تؤدي مشاهدها بكل ثقة دفعها للصمت رغم شعورها بالرعب الشديد، معقبة: «قلت لنفسي أنا هخرس خالص».

وفيلم «درويش» من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوى، ويشارك في بطولته كل من: عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحمد عبدالوهاب، ومن إنتاج محمد حفظي وممدوح سبع.

وتدور أحداث «درويش» حول مُحتال يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، إذ يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.