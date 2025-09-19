شهدت مدينة الأقصر افتتاح ملك إسبانيا فيليبي السادس وقرينته الملكة ليتيزيا، مشروع الإضاءة الجديد لمعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي، والذي نفذته مجموعة من الشركات الإسبانية المتخصصة لإبراز جماليات أحد أروع كنوز العمارة الفرعونية.

ووصل ملك إسبانيا وقرينته إلى مطار الأقصر الدولي مساء الخميس في زيارة تاريخية، حيث كان في استقبالهما محافظ الأقصر ووزير السياحة والآثار، وسط مراسم استقبال رسمية تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وفور وصولهما، توجه الموكب الملكي مباشرة إلى البر الغربي، حيث يقع معبد حتشبسوت، وهناك، وبحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، أزاح الملك فيليبي الستار عن نظام الإضاءة المبتكر الذي سلط أضواءه الساحرة على واجهة المعبد وأعمدته الشاهقة، كاشفًا عن تفاصيل معمارية بديعة كانت تخفيها ظلمة الليل.

وتجول الملك والملكة في أروقة المعبد، وأبديا انبهارًا كبيرًا بما شاهداه من نقوش ورسومات تحكي قصة واحدة من أقوى ملكات مصر القديمة، وحرصا على توثيق هذه اللحظات بواسطة هواتفهم الخاصة عبر التقاط صورًا للمعبد بعد إضاءته، كما التقط صورًا تذكارية "سيلفي" مع الملكة ليتيزيا وخلفهما الصرح الأثري العظيم.

وعقب افتتاح مشروع الإضاءة والجولة في المعبد، توجه الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا إلى مقر إقامتهما بأحد الفنادق التاريخية العريقة بمدينة الأقصر والمطلة مباشرة على نهر النيل، على أن يستكملا اليوم الجمعة برنامج زيارتهما الذي يتضمن جولات أخرى في أبرز معالم المدينة الأثرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية بين مصر وإسبانيا، وتسليط الضوء على التعاون المشترك في مجال صون التراث الإنساني، خاصة مع الدور البارز للبعثات الأثرية الإسبانية العاملة في مصر منذ عقود.