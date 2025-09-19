عمرو محمود ياسين يتسلم تكريم والده في مهرجان بورسعيد السينمائي

خصصت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي جانبًا كبيرًا من حفل الافتتاح، الذي أقيم مساء أمس الخميس، لتكريم عدد من الرموز الفنية التي تركت بصمتها في السينما. وجاء على رأس المكرمين الفنان الراحل محمود ياسين، ابن مدينة بورسعيد، حيث تسلّم نجله عمرو محمود ياسين درع التكريم وسط ترحيب حار من الحضور.

كما كُرمت الفنانة التونسية درة التي أهدت تكريمها إلى الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، الذي أكد أن هذا التكريم على أرض مصر يبرز قوة العلاقات الثقافية بين البلدين.

وشمل التكريم خبير المكياج العالمي الدكتور محمد عشوب، أحد أبرز رواد فن المكياج في العالم العربي، الذي تجاوزت مشاركاته السينمائية والتلفزيونية 250 عملًا، بالإضافة إلى عمله مع عدد من الرؤساء والملوك والزعماء العرب.

كما حصل مهندس الديكور ومصمم الملابس عباس صابر على تكريم خاص تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، التي بدأت مع المخرج يوسف شاهين في فيلم الأرض، ليستمر بعدها واحدًا من أبرز مصممي الديكور والملابس في السينما المصرية.

وشمل التكريم أيضًا مدير التصوير أحمد المرسي، الذي شارك في العديد من الأفلام الناجحة منها كيرة والجن، وأخيرًا المخرج التونسي مختار العجيمي.