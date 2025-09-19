قال المهندس إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ما يشهده السوق المحلي من تذبذبات يمثل انعكاسا للأسعار العالمية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور» إلى ارتباط مصر بالأسعار العالمية التي تشهد «تغيرا كبيرا جدا» وتقلبات حادة وسريعة بين الارتفاع والانخفاض، مضيفا: «العالم كله يشهد تغيرا كبيرا في أسعار الذهب، ارتفاعات متتالية، وممكن أن يحدث عكسيا انخفاض في الأسعار.

واستشهد بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرا إلى قرار الفيدرالي الذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب؛ لكن العكس ما حدث.

وتابع: «ردة فعل السوق على خفض الفائدة كانت غريبة علينا، انخفضت أسعار الذهب عالميا، على عكس كل التوقعات بارتفاعها»، مرجعا ذلك إلى بما يُعرف في لغة الاقتصاد بـ «لم السوق» واستيعاب القرار.

وأكد أن وتيرة التغير في الأسعار أصبحت غير مسبوقة، قائلا: «في السابق كنا نرى تغير الأسعار على مدار اليوم أربع أو خمس مرات، أما الآن فنحن نرى تغيرا سريعا وكبيرا يتجاوز 20 إلى 30 مرة في اليوم».

وأضاف أن التذبذب السريع يدفع أصحاب المحال إلى التحقق من الأسعار المتداولة لحظة بلحظة قبل إعطاء سعر نهائي للمستهلك.

وانخفضت أسعار الذهب في تعاملات الخميس في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3638.33 دولارا للأوقية، بعد يوم من خفض الفيدرالي سعر الفائدة، حيث تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.3% إلى 3670.40 دولارا، فيما كانت التداولات متقلبة في الجلسة السابقة حين لامست الأسعار في المعاملات الفورية مستوى قياسيا 3707.40 دولارات.

وشهدت أسعار الذهب في مصر استمرار التراجع بعد الخسائر التي سجلها الخميس بقيمة 40 جنيهًا للجرام، نتيجة هبوط سعر الأونصة عالميًا إلى 3644 دولارًا، ليسجل عيار 21 نحو 4910 جنيهات للجرام.