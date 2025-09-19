الاتحاد السكندري يقرر إقالة مدربه أحمد سامي وتغريم لاعبيه

أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء الخميس، إقالة أحمد سامي، المدير الفني للفريق بعد الخسارة بهدف أمام كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

قال الاتحاد في بيان رسمي "أتم مجلس إدارة النادي برئاسة محمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادي إجراءات إنهاء التعاقد مع أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون بالتراضي ، و ذلك عقب خسارة الفريق اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل".

أضاف "كما قرر المجلس إيقاف مستحقات فريق الكرة، وخصم 10% من قيمة عقود جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج، وكذلك قرر المجلس إيقاف جميع مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج، ومجلس إدارة النادى في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذى سيقود الفريق".

ويعد أحمد سامي ثالث مدرب تتم إقالته هذا الموسم بعد طارق مصطفى، مدرب البنك الأهلي، والإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة، بينما تراجع نادي المقاولون العرب عن رحيل مدربه الشاب، محمد مكي.