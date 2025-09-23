انقطع الصوت عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال مشاركته في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك بعد إعلان اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية.



ولقي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ترحيبا حارا عندما أبلغ المشاركين في الأمم المتحدة باعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية قبل أن ينقطع الصوت فجأة في آخر كلامه.

وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في كلمته أن هذا الاعتراف "ليس حلا سحريا، لكنه إقرار بمبدأ حق تقرير المصير".

وأضاف كارني أن كندا تسعى إلى إعطاء فرصة للسلام وحل الدولتين، منتقدا الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التي "تعمل بشكل ممنهج على منع قيام دولة فلسطينية وتواصل توسعها الاستيطاني بلا هوادة"، موضحا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى أن جميع الحكومات الكندية المتعاقبة دعمت حل الدولتين والتزمت به لعقود طويلة، مضيفا أنه على حركة حماس "إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاحها وألا يكون لها أي دور مستقبلي في حكم فلسطين".

هذا وانقطع صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في حادثة غير مألوفة وصفتها وسائل إعلام تركية بأنها متعمدة، وفي حادثة مشابهة، انقطع الصوت عن رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

وانطلقت جلسة استئناف أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، يوم الاثنين في نيويورك.

ودعا الزعماء في كلماتهم إلى إنهاء الحرب على غزة، ووقف المأساة الإنسانية في القطاع، مع تأكيدهم على أن "السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني هو حل الدولتين".