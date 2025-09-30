إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب فلسطينيان برصاص ق وات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خلال اقتحامها بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في اليد، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جرى علاجها ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وأغلقت الشارع بالقرب من دوار سيكال، كما داهم جنود الاحتلال بناية سكنية في المكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين والمركبات، ما أسفر عن إصابة مواطنين بالرصاص.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الرئيسي وانتشرت قرب منطقة النفق، وداهمت محلا تجاريا، ونصبت حاجزا عسكريا، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.