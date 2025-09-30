روسيا: صلاحيات الهيئة الانتقالية الدولية لإدارة غزة مجهولة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يعرف الصلاحيات التي يعتزمون منحها إلى الهيئة الانتقالية الدولية لإدارة قطاع غزة، مشيراً إلى أنه لم يطلع بعد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأوضح لافروف أنه من المهم لموسكو الاستماع إلى جميع الدول المجاورة لفلسطين وإسرائيل، قبل إصدار أي أحكام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوي الـ22 لنادي "فالداي" الدولي للحوار": "سمعت أن توني بلير يعتزم رئاسة هذه الهيئة الدولية التي ستحكم غزة مؤقتاً، ويبدو أنه أعلن ذلك بنفسه، لكنني أكرر، لا أعرف التفاصيل".

وتابع لافروف :لا أعرف ما هي الصلاحيات التي يعتزمون منحها لها، أو ما هو موقف الدول العربية منها.