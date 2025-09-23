رئيس شعبة الذهب: الأسعار قد تتجاوز 3800 دولار للأوقية بنهاية العام

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الأوقية شهد ارتفاعا كبيرا بلغ 60 دولارا خلال أقل من 10 ساعات، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة بلغت 15%.

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع المذاع عبر «ON E» أن الارتفاعات الحالية لن تكون الأخيرة، قائلا: «هذا نذير بارتفاعات متتالية ممكن أن نشاهدها في الفترة القادمة».

وأشار إلى أن السوق المحلي يعيش حالة من «الهدوء وليس الركود» وسط تباين في حركة البيع والشراء متباينة، مضيفا: «الموقف مغاير نسبيا لما شهدناه في 2022 و2023، كان هناك جري ونهم على الشراء، الآن، هناك من يرى فرصة لتحقيق أرباح فيقوم بالبيع، وهناك من يواصل الشراء، لكن الحركة بوجه عام هادئة».

وتوقع أن يواصل الذهب «تحقيق أرقام قياسية جديدة بنهاية العام»، قد تتخطى حاجز 3800 دولار للأوقية عالميا.

وأرجع التوقعات إلى عاملين رئيسيين، التوجه العالمي لخفض سعر الفائدة على الدولار، وزيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم من الذهب كاحتياطي استراتيجي.

ووجه نصيحة للمواطنين الراغبين في الشراء، قائلا: «يجب الشراء على أجزاء، وطالما أن الهدف هو الاستثمار على المدى الطويل، أي لمدة لا تقل عن سنة، فيجب أن يكون مطمئنا».

وصعد عيار 21 الأكثر تداولًا في محلات الصاغة بقيمة 100 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا ليسجل 5020 جنيهًا.