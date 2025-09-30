يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، في الحادية عشر مساء اليوم مباراته الثانية أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقامة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجارى وحتى 19 أكتوبر المقبل.

ويبحث المنتخب عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة في مباراته الأولى أمام اليابان بهدفين نظيفين.

واختتم المنتخب أمس تدريباته، وتحدث أسامة نبيه مع لاعبي المنتخب وحثهم على ضرورة عدم التفكير في المباراة الأولى، وأنه لا يزال هناك فرصة أمام الفريق لتحقيق نتيجة جيدة للعبور من الدور الأول.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب الشباب بعد الهزيمة أمام اليابان وفوز تشيلي على نيوزيلندا، على النحو التالي: اليابان في المركز الأول برصيد (3 نقاط)، تشيلي في المركز الثاني برصيد (3 نقاط)، نيوزيلندا في المركز الثالث بدون نقاط، ثم مصر في المركز الرابع أيضا بدون نقاط.

وما زالت أمام الفراعنة الفرصة لتصحيح المسار فى البطولة بشرط الفوز على نيوزيلندا فى الجولة الثانية من أجل إنعاش الأمال فى الصعود للدور الثانى.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم تحكيم سعودي بقيادة خالد الطريس لإدارة لقاء منتخبي مصر ونيوزيلندا.

وسيكون خالد الطريس حكما للساحة ويعاونه كل من محمد العبري مساعد أول وعبدالرحيم الشمري مساعد ثان ونازمي ناسارودين حكما رابعا وهليل زيرول حكم احتياطي.

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب في كأس العالم، حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو بيبو (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).

وخسر منتخب الشباب مباراته الأولى في البطولة أمام اليابان بهدفين نظيفين، ويعتمد أسامة نبيه فى البطولة على طريقة 4 - 3 - 3 ، لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وجاء تشكيل المنتخب أمام اليابان كالتالى: أحمد وهب فى حراسة المرمي ،وفى الدفاع سيف سفاجا وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومهاب سامي، وفى الوسط تيبو جبريال وسليم طلب وأحمد كاباكا، وفى الهجوم محمد عبد الله وحامد عبد الله وأحمد نايل.