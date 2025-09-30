التعليم: طلاب الصف الأول الثانوي مستهدفين لاستخدام منصة كيريو اليابانية لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق معدلات الجودة في تدريس مادة "البرمجة والذكاء الإصطناعي"، فإن جميع الطلاب بالصف الأول الثانوي بالمدارس "الرسمى حكومي - الرسمى لغات - الرسمى لغات متميز – الخاص" مستهدفين لاستخدام منصة "كيريو" اليابانية المخصصة لتدريس المادة.

ووجهت الوزارة، جميع المدارس، بتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب والمعلمين لتدريس المادة، وتكليف مدير مركز التطوير التكنولوجي وجميع العاملين بالإدارات والمدارس "الابتدائية - الإعدادية – الثانوية" من أخصائي تطوير تكنولوجي بتقديم الدعم الفنى الكامل ومساعدة الطلاب والمعلمين للدخول على المنصة دون أى معوقات فنية .

وأشارت الوزارة، إلى تكليف موجهي عموم وموجهى أوائل مادة الحاسب الآلى بدعم المعلمين من خلال دورات تدريبية مستمرة، ومتابعة الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أقصى استفادة من المادة.

ونشرت وزارة التربية والتعليم فيديو توعوي حول جميع الخطوات المتعلقة بحصول طلاب الصف الأول الثانوي على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على منصة "كيريو" اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي، وذلك لأهمية تعريف الطلاب بكل الخطوات المتعلقة بالدخول على المنصة وكيفية استخدامها.