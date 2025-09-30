روبيو: إعادة الرهائن وإنهاء الحرب أولويات ترامب في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أولويات الرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة هي "إعادة الرهائن وإنهاء الحرب".

وأضاف روبيو، أن الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة "تجعل كلا الهدفين ممكنين"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف في حديثه عن خطة ترامب: "إنها ليست جريئة وشاملة فحسب، بل هي أيضا وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".

من جهته، أعرب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله حيال رد حركة حماس على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وكان البيت الأبيض قد كشف، اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تقوم على عدة محاور أبرزها جعل غزة "منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب"، مع وقف فوري للحرب وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

كما تنص على إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين خلال 72 ساعة من قبول الاتفاق، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، ومنح حماس خيار العفو في حال التخلي عن السلاح أو الخروج الآمن إلى دول تستقبلهم.

كما تضمنت خطة ترامب تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية بإشراف دولي لإدارة شئون غزة، وإطلاق خطة دولية لإعادة إعمار غزة، ونزع سلاح حماس تحت إشراف مراقبين دوليين، إضافة إلى نشر قوة استقرار دولية مؤقتة بالتعاون مع مصر والأردن.