أمريكا على حافة إغلاق حكومي لعدم تمرير قانون الإنفاق المؤقت بالكونجرس

يشهد الكونجرس الأمريكي حالة جمود سياسي حادة حول ملفي الرعاية الصحية والإنفاق، ما يمنع تمرير الميزانية المؤقتة قبل بدء المالي الجديد غدا الأربعاء وهو ما يهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية لأول مرة منذ سبع سنوات.

فبعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق، يخشى الآلاف من العاملين في الحكومة من إيقاف رواتبهم أو حتى فقدان وظائفهم. وسيتم إغلاق الحكومة رسمياً في تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي إذا لم يصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب لتمديد تمويل الحكومة لمدة سبعة أسابيع، وذلك حتى ينهي النواب مناقشة مشروع قانون الإنفاق السنوي.

ويصر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على عدم التصويت عليه ما لم يوافق الجمهوريون على تمديد برنامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مطالب أخرى، بينما يرفض الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون أية مفاوضات، مدعين أن مشروع القانون مبسط وخال من نقاط الخلاف.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أي من الطرفين سيُغير موقفه قبل حلول الموعد النهائي في مساء اليوم.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أمس، بعد لقائه مع ترامب في البيت الأبيض والذي لم يحقق أي تقدم ملحوظ: "الآن الكرة في ملعب الرئيس. بإمكانه تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية إذا أقنع قادة الحزب الجمهوري بالموافقة على مطالبنا".

من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، الذي حضر اللقاء: "أعتقد أننا على وشك دخول أزمة إغلاق، لأن الديمقراطيين لن يتصرفوا بحكمة".

ومع أن جمود المواقف بين الحزبين بشأن الإنفاق الحكومي أمر شائع في واشنطن، إلا أن هذا الانسداد الحالي يأتي في وقت يرى فيه الديمقراطيون فرصة نادرة لاستغلال نفوذهم لتحقيق أهدافهم السياسية، بينما يتطلع ناخبوهم إلى مواجهة ترامب.

ومن المتوقع أن يحتاج الجمهوريون، الذين يمتلكون أغلبية 53-47 في مجلس الشيوخ، إلى ثمانية أصوات على الأقل من الديمقراطيين لإنهاء النقاشات الطويلة وإقرار مشروع القانون بأغلبية 60 صوتاً، نظراً لأنه من المتوقع تصويت السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي ضد مشروع القانون.