فحص طبي يحدد موقف جراديشار من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

يخضع السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، لفحص طبي خلال الساعات القادمة، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية.

ويلعب الأهلي مع كهرباء الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وعاني جراديشار من آلام في العضلة الخلفية جعلته غير قادر على المشاركة في التدريبات الجماعية التي سبقت مباراة القمة، وتسببت في غيابه عن لقاء الزمالك مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

على أن يحدد الفحص الطبي موقف اللاعب السلوفيني من اللحاق بمباراة كهرباء الإسماعيلية أو استمرار غيابه عن الفريق الأحمر.