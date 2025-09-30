وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 81 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 81 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 81 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي أثناء الخدمة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى "تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و25 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وسبع فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.