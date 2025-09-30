رئيس مجلس الدولة الصيني: مستعدون لمواصلة التنسيق الاستراتيجي مع كوريا الشمالية

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانغ" أن بلاده مستعدة لمواصلة تعميق التنسيق مع كوريا الشمالية من أجل حماية المصالح المشتركة بشكل أفضل.

وقال "تشيانغ" خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية "تشوي سون هوى" في بكين - حسبما نقلت قناة (سي جي تي ان) الصينية اليوم - "إن بلاده تنظر باستمرار إلى علاقاتها مع كوريا الشمالية وتدفع هذه العلاقات من منظور استراتيجي وطويل الأمد، مؤكدا استعداد الصين للعمل مع كوريا الشمالية لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما الحزبين والبلدين، ومواصلة المضي قدما في الصداقة التقليدية، وتعزيز التواصل الاستراتيجي".

وأضاف "أن الصين حريصة على الحفاظ على تبادلات وتفاعلات وثيقة مع كوريا الشمالية على مختلف المستويات، وتعميق الفهم والصداقة المتبادلين، وتنفيذ تعاون عملي في مختلف المجالات، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الثابت الذي تقدمه بيونج يانج بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية للصين".

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية أن اللقاء الأخير بين زعيمي البلدين رسم اتجاه تطوير العلاقات الثنائية، مضيفة "أن توطيد العلاقات مع الصين يُعد خيارا استراتيجيا دائما لكوريا الشمالية، ويتماشى مع مصالح البلدين وشعبيهما".

وعبرت "تشوي" عن دعم بلادها الكامل لمفهوم "مجتمع المصير المشترك للبشرية" والمبادرات العالمية الأربع الكبرى التي طرحتها الصين، مشددة على استمرار دعم بيونج يانج للمواقف الصينية في القضايا الجوهرية، بما في ذلك تايوان وشينجيانغ والتبت وهونج كونج.



