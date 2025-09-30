عشائر غزة تدعو الفصائل الفلسطينية إلى تجميد الخلافات واتخاذ موقف موحد أمام الإبادة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة اليوم نداءً وطنياً عاجلاً ومباشراً إلى جميع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس.

ودعا المصري إلى التجميد الفوري والشامل لجميع الخلافات الداخلية والاصطفاف الوطني الكامل بين كافة المكونات الفلسطينية.

وأكد المصري أن الهدف الأسمى في هذه اللحظات التاريخية والمفصلية هو توحيد الموقف الفلسطيني أمام حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا.ومواجهة ومعالجة جميع المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة بشكل يضمن الحقوق الوطنية.

وشدد المصري على أن المرحلة الراهنة تفرض على الفصائل الفلسطينية جميعاً تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية القصوى أمام شعبنا، لمواجهة التحديات المصيرية التي تهدد وجود شعبنا و مستقبل قضيتنا الوطنية برمتها.

وختم المصري أن وحدة الموقف الفلسطيني ليست خياراً، بل واجبا مقدسا.