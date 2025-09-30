ارتفاع عدد ضحايا إعصار بوالوي في فيتنام إلى 19 قتيلا

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء إعصار "بوالوي" القوي الذي ضرب مناطق شمال ووسط البلاد، إلى 19 قتيلا، في حين لا يزال 21 آخرون في عداد المفقودين.

وأضافت الحكومة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن 88 شخصا أصيبوا جراء الإعصار الذي تسبب في تدمير أكثر من 100 ألف منزل، معظمها في إقليمي "نغي آن" و"ها تنه".. مشيرة إلى أن مياه الأمطار غمرت أكثر من عشرة آلاف هكتار من المحاصيل الزراعية.

من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية، من خطر وقوع انهيارات أرضية وفيضانات عارمة؛ بسبب الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للإعصار.

وكان الإعصار "بوالوي" قد وصل إلى اليابسة أمس الإثنين في شمال ووسط فيتنام مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.