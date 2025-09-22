تمكنت مديرية التموين بالغربية من رصد استيلاء أمين عهدة بأحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة على سلع تموينية مدعمة بقيمة 9 ملايين جنيه، بغرض بيعها في السوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكانت معلومات قد وردت إلى المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تفيد بقيام أمين عهدة فرع الشركة بمركز المحلة الكبرى بالتلاعب في كميات السلع التموينية المدعمة، والاستيلاء على كميات كبيرة منها لبيعها في السوق السوداء، مستخدمًا عدة حيل لإخفاء التلاعب.

وعلى الفور، تم تشكيل حملة تموينية تحت إشراف وكيل الوزارة وناصر عفيفي، وكيل المديرية، وبرئاسة هيثم علام، مدير إدارة تموين مركز المحلة الكبرى، يرافقه مفتشو الرقابة أيمن أبو حشيش وسمير أبو الدهب، وعند وصول الحملة إلى الفرع محل البلاغات، تبين أنه مغلق وأن أمين العهدة قد هرب فور علمه بكشف أمره.

وبالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، شُكّلت لجنة لفتح الفرع والمخازن التابعة له، وإجراء الجرد القانوني، الذي كشف عن وجود عجز كبير يتمثل في:

138390 عبوة زيت تمويني (ما يعادل 11532 كرتونة).

18296 كيس مكرونة.

762 باكو شاي.

2516 كيس مسحوق غسيل.

1040 كيلو جرام دقيق.

كما أسفر التفتيش عن ضبط 300 كرتونة زيت تموين منتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها.

وقدرت قيمة العجز والمضبوطات بالسعر الحر بنحو 9 ملايين و889 ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر جنحة رقم 51301 مركز المحلة الكبرى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.