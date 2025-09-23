 ديمبلي يشكر ميسي وبرشلونة بعد التتويج بالكرة الذهبية - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 1:41 ص القاهرة
ديمبلي يشكر ميسي وبرشلونة بعد التتويج بالكرة الذهبية

الشروق
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 1:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 1:16 ص

وجه الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان الشكر لناديه السابق برشلونة الإسباني وذلك بعدما توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وفاز ديمبلي بالجائزة بعد منافسة قوية مع كل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وكذلك، ثنائي برشلونة لامين يامال ورافينيا، والبرتغالي فيتينيا لاعب الفريق الفرنسي أيضا.

وقال ديمبلي في تصريحات عقب التتويج بالجائزة مساء الإثنين: "إنه أمر استثنائي أن يفوز بهذه الجائزة، مؤكدا أنه تأثر كثيرا عندما بدأ الحديث عن عائلته".

ديمبلي الذي أكد أن فرحة الفوز بالكرة الذهبية قد عكرتها خسارة الفريق ضد مارسيليا في نفس التوقيت بالدوري الفرنسي، أكد أيضا أنه يشكر برشلونة النادي الذي لعب فيه سابقا.

وأضاف: "لقد لعبت إلى جوار لونيل ميسي وتعملت منه كثيرا، لذلك أشكره".

ووجه اللاعب الفرنسي الدولي الشكر لزملائه أيضا على مساعدته في الفوز بالجائزة الاستثنائية مؤكدا أنها مجهود فريق".


