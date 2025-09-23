وزير الخارجية: رسالة مصر واضحة وهي وقف فوري للحرب في غزة وحل الدولتين السبيل الوحيد للتسوية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سيترأس الوفد المصري خلال مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من القادة العرب والدول الإسلامية، مؤكداً أن الرسالة المصرية ستكون واضحة ومباشرة، وهي ضرورة الوقف الفوري للحرب العدوانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح عبدالعاطي، خلال لقاء خاص مع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، أنه «لا يمكن الحديث عن أي حلول سياسية أو خطوات مستقبلية في ظل استمرار هذه الحرب الغاشمة وغير القانونية ضد شعب أعزل».

وفيما يتعلق بمؤتمر «حل الدولتين»، أشار وزير الخارجية إلى أن هناك حالة من الزخم الدولي والحراك السياسي المتصاعد، لافتاً إلى أن الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين تُعد تطوراً إيجابياً يمنح الشعب الفلسطيني شعورًا بأنه ليس وحيدًا، وأن المجتمع الدولي بدأ يتخذ مواقف وإجراءات ملموسة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وشدد على أنه «لا يمكن الوصول إلى تسوية شاملة للصراع في المنطقة دون تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقل»، مؤكدًا أن هذا الزخم الدولي يمثل رسالة واضحة لإسرائيل، التي ترفض حل الدولتين، بضرورة التحرك لفرض هذا الحل، ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.