رمضان صبحي في تحقيقات قضية التزوير: محمد الشناوي عرفني على الوسيط كوكيل لاعبين

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام رمضان صبحي لاعب بيراميدز بتزوير مستندات رسمية لتمكين أحد الأشخاص لأداء الامتحانات بدلًا منه بمعهد الفراعنة العالي للسياحة، عن بداية تعرف اللاعب بالوسيط الذي كان يجلب له إثباتات القيد بمقابل مادي.

وتضمنت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن علاقة اللاعب بالوسيط الذي يُدعى طارق المصري بدأت في عام 2019 عبر محمد الشناوي لاعب الأهلي، كسمسار ووكيل لاعبين وانه لايعلم بياناته أو مكان سكنه.

وبسؤال اللاعب عن معرفة محمد الشناوي بما يقوم به الوسيط أجاب: "لا هو وصلني بيه كصديق بس عام 2019 ومن ساعتها مكلمناش بعض ومش بنتقابل مع بعض غير في الماتشات".

وعن علاقته بالوسيط تحديدًا قال"إنه حينها كان لاعب في النادي الأهلي وعلاقتي به كانت بخصوص قيدي في المعهد فقط ومكنتش بيحصل مكالمات كتير إلا أثناء طلبه مبالغ مالية كل ترم وللحصول على إثباتات قيد لما بحتاج، وممكن نتواصل في الأعياد"

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بإحالة اللاعب رمضان صبحي رمضان إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاشتراك مع المتهم في واقعة التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة.